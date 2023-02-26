Російська армія атакувала прикордоння Сумщини, зафіксовано шість «приходів» – ЗСУ

Зранку 26 лютого російська армія вкотре атакувала прикордоння Сумщини, повідомляє в телеграмі Оперативне командування «Північ».

З 8:50 до 9:05 військові зафіксували шість «приходів» у районі населеного пункту Горки. Ймовірно, російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру.

«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.