ОВА: у Сумах через атаку РФ пошкоджені щонайменше сім житлових будинків

У Сумах через російську атаку пошкоджені щонайменше сім житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання», – написав він у телеграмі.



За його даними, влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. Ліквідація наслідків атаки триває.



За попередніми даними ДСНС, війська РФ обстрілювали місто з реактивної системи залпового вогню.

Григоров додав, що також сьогодні ввечері війська РФ атакували двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади – оранений 71-річний чоловік.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.