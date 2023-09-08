Місцева влада повідомила про роботу ППО в Сумах

У Сумах працює ППО, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.



Перед цим у соцмережах повідомляли про звуки вибуху в місті.



О 5:30 в регіоні оголосили повітряну ракетну небезпеку, наразі вже оголосили про відбій.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні