У Сумах стався конфлікт між активістами «Правого сектору» та журналістами телеканалу «Наш»

У Сумах 30 жовтня стався конфлікт між представниками праворадикальної організації «Правий сектор» та журналістами телеканалу «Наш», який належить проросійському політику Євгенію Мураєву. Про це повідомила поліція Сумської області.

«Сьогодні у середмісті обласного центру між активістами та журналістами одного з телеканалів сталася сутичка. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка».

Телеканал «Наш» стверджує, що на його журналістів телеканалу напали. Журналіст Максим Герасименко каже, що нападники розгромили апаратуру, а його самого вдарили в обличчя.

Активісти «Правого сектору» прийшли до управління поліції в Сумській області після похорону свого товариша Олександра Іванини, якого ввечері 27 жовтня перед під’їздом його власного будинку на очах дружини вбив невстановлений чоловік. Представники «Правого сектору» звинувачують поліцію в бездіяльності, через яку, на їхню думку, вбили Іванину.

Наразі поліція розглядає дві основні версії – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

«Правий сектор» «Правий сектор» означує себе як національно-визвольний рух і українську військово-політичну силу, що ставить собі за мету побудову національної держави українців. Зараз рух складається з трьох сегментів: Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», політичної партії «Правий сектор» і організації «Права молодь». Рух оформився під час Революції гідності (сам «ПС» вважає датою свого заснування 28 листопада 2013 року) як спілка правих організацій і окремих активістів, ініціатором вважають організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. У липні 2014 року, на початку російської агресії на Донбасі, створене воєнізоване формування «Добровольчий український корпус «Правий сектор» (ДУК ПС), яке попрямувало на фронт. 11 листопада 2015 лідер організації Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника, а у грудні 2015-го залишив лави організації і заявив про створення нового громадсько-політичного руху. Того ж року частина ДУК «Правий сектор» перейшла на контракт до ЗСУ. Втім, як повідомляв тоді прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський, ішлось про перехід у ЗСУ лише деяких бійців з «кількох тисяч», які, за його словами, воювали в ДУК. Перехід усього корпусу, за його словами, можливий тільки після прийняття закону про присутність добровольчих формувань серед регулярних військ «за прикладом Союзу оборони Естонії». У липні 2018 року відбулася зустріч Сергія Наєва (на той час командувача операції Об’єднаних сил) із командиром ДУК ПС Андрієм Стемпіцьким. Тоді Наєв виступив проти присутності добровольців на передовій: «​Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю: тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій».