Російські війська обстріляли Суми з повітря, є жертви – Живицький

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що пізно ввечері 7 березня російська військова авіація обстріляла місто Суми.

«Після 23-ї години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння у житлові квартали міста Суми, знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях. Серед постраждалих – діти», – написав Живицький у Telegram.

Він повідомив, що вдень у Сумах загинули четверо тероборонівців, які «прийняли нерівний бій з ворогом».

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські війська нині здійснюють перегрупування та підготовку до штурму міста Суми.

7 березня українські військові взяли в полон 14 російських солдатів під час руху колони російської військової техніки у напрямку Сум.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.