Супрун про хабар помічника Ляшка: це могла б бути одна з перших справ Антикорупційного суду

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла про справу, пов’язаною з пропозицією їй хабаря від помічника лідера Радикальної партії України Олега Ляшка.

«Розслідування відбувалося майже цілий рік. Коли все було готово, це передали спеціальному антикорупційному прокурору, але Назар Холодницький відмовився далі це подавати в суд і блокував це. Пізніше ми довідалися причину: він знайомий із будівельником, який нібито мав надавати цю квартиру, і він сам живе в тому комплексі. Ну, мав особисті причини», – зазначила Супрун.

Вона також вважає, що справу слід передати до Антикорупційного суду.

«Зараз цей кейс готовий. Це можна подати до Антикорупційного суду. Навіть не треба робити якогось розслідування. Я пропоную, щоб однією з перших їхніх справ була ця справа, бо все вже готове і може йти далі. Але руху немає вже більше року», – сказала ексочільниця МОЗ.

Як йшлося Олег Богачов, помічник лідера Радикальної партії Олега Ляшка пропонував Уляні Супрун однокімнатну квартиру у передмісті Києва. За це в.о. міністра охорони здоров’я ніби повинна була посприяти, щоби лікарня Вишневого отримала медичну техніку за рахунок грошей міжнародних організацій.

У цій справі Супрун співпрацювала з НАБУ з січня 2017 року. Згідно з матеріалами слідства, така пропозиція лунала тричі – 24 січня у кабінеті першого заступника міністра, потім – у лютому, згодом – у липні в одному з ресторанів, де зустрічались Супрун, помічник Ляшка та мер Вишневого Ілля Діков.

Уляна Супрун виконувала обов’язки глави МОЗ з серпня 2016 року по серпень 2019-го.

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