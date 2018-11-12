Супрун планує створити в Україні гарячу лінію для протидії самогубствам

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила про намір створити в Україні єдину лінію психологічної підтримки та протидії самогубствам.

За її словами, як приклад планується використати австралійський досвід.

«Обговорювали це питання на зустрічі в Сіднеї з Колманом О'Дрісколлом — генеральним директором єдиної гарячої лінії психологічної підтримки та протидії самогубствам в Австралії Lifeline Australia. Зокрема про важливість створення такої лінії в нашій країні. Маємо хороший приклад для наслідування», – написала чиновниця у Facebook, додавши, що сторони вже підписали відповідний меморандум.

Як зазначає Супрун, незабаром український МОЗ розпочне переклад протоколів надання психологічної допомоги, які використовують фахівці австралійської служби, та буде набирати кандидатів – майбутніх тренерів праівників лінії.

Як повідомляють у міністерстві, «Lifeline Australia» – цілодобова лінія допомоги, яка щороку надає психологічну підтримку понад 1 мільйону австралійців: нині діє 40 їхніх центрів, що охоплюють 60 населених пунктів по всій країні, там працює 11 тисяч добровольців.

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За даними минулорічного дослідження Світового банку, Україна входить до десятки країн світу з найвищими показниками самогубств – 24-32 випадки на 100 тисяч людей.

До думок про самогубство, за даними дослідників, схильні молоді люди, що пережили травматичні події, мають проблеми з вживаннями алкоголю та супутні розлади.

В окрему категорію виносять учасників бойових дій на Донбасі та внутрішньо переміщених осіб, які можуть страждати на депресію або посттравматичний синдром.

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За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, на яку посилається українське Мінсоцполітики, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п’ятірки хвороб, які є лідером за втратою людської працездатності, і обженуть у цьому плані навіть серцево-судинні захворювання.