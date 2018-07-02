До кінця року в Україні працюватимуть дві системи фінансування медзакладів - Супрун 

Поки що стара і нова системи фінансування медичних закладів первинної допомоги працюють паралельно, але з 2019 року буде працювати лише нова.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції 2 липня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як наголошують в міністерстві, ті лікарні, які не укладуть угоди із Національною службою здоров’я, - будуть вимушені самостійно шукати джерела фінансування.

При цьому фінансування лікарень, які укладуть угоди із Нацслужбою, збільшиться і залежатиме від кількості підписаних декларацій з людьми, стверджує заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк.

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«Заклади, які будуть працювати з Національною службою, не будуть обмежені старими тарифними сітками, штатними розкладами та іншими закладами, які регулювали це. Заклади самі будуть встановлювати ті зарплати, які вони можуть встановити, згідно доходів, які мають», – наголошує він.

До 2020 року на нову систему фінансування Міністерство охорони здоров’я планує перевести не лише первинну медицину, а й всі медичні послуги.

Загалом декларації із лікарями підписали майже 11 мільйонів людей – це кожен четвертий українець, звітують в МОЗ і вважають динаміку реформ доброю.

Раніше Супрун повідомила, що зі 161 закладу, які уклали договори із Національною службою здоров’я, - 12 приватних медичних закладів. На сьогодні поки що близько 10% медичних закладів первинної допомоги подали заявки на укладання угод.

1 липня офіційно стартував черговий етап медичної реформи. Медичні заклади, які підписали договір з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. Також набуває чинності перелік послуг, які входять до гарантованої первинної медичної допомоги та оплачуються державою.