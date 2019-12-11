«Активно попивав вино»: Сурков про Авакова на «нормандській зустрічі» в Парижі

Помічник президента Росії Владислав Сурков прокоментував заяву українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що у нього в перебігу «нормандської зустрічі» в Парижі «здали нерви». Про це повідомляють 11 грудня російські ЗМІ.

«Що стосується фантазій Авакова, то найкращим коментарем до них є його власні слова. У тому ж інтерв’ю, де він дає характеристики учасникам російської делегації, він повідомляє важливі дані і про себе самого. Він каже, що його цитую «близько не підпустили» до переговорів. А також, що після переговорів він пробрався в приміщення і активно попивав вино, що залишилося після вечері лідерів «нормандської четвірки». «Померольчик», за його висловлюваннями. Так що не потрібно вірити словам людини, яка не була на переговорах, і до того ж п’яної», – сказав Сурков.

Він охарактеризував переговори в Парижі як такі, що «не були ні особливо важкими, ні емоційно зарядженими, швидше – довгими».

10 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був членом української делегації на переговорах 9 грудня в «нормандському форматі» в Парижі заявив, що «у пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: «ми так не домовлялися».

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.