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27 Червень 2019, Київ 12:30
Новини | Свобода слова

27 червня виповнюється 1000 днів із моменту затримання журналіста Сущенка в Росії

Сущенка засудили в Росії до 12 років за ґратами

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27 червня виповнюється 1000 днів із моменту затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.

Власного кореспондента агентства «Укрінформу» у Франції затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у «шпигунстві».

/**/ /**/ /**/ Листівки підтримки ув'язненим журналістам
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Листи журналістам за ґрати

Співробітники ФСБ Росії звинувачують Сущенка у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Журналісту дали 12 років за ґратами.

/**/ /**/ /**/ Пейзаж з Києво-Печерською лаврою, малюнок Романа Сущенка
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Дочка Сущенка оприлюднила нові його малюнки (фото)

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