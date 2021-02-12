Суспільний мовник отримав нову Наглядову раду – рішення Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 лютого затвердила оновлений склад Наглядової ради Національної телерадіокомпанії України.

До складу ради входять 15 людей – вісім представників громадськості, обраних на конкурсі, і ще семеро делегатів від фракцій і груп, які не є депутатами.

Новий склад Наглядової ради виглядає так:

Олександр Павліченко – правозахисна сфера, заступник голови Наглядової ради

Оксана Романюк – сфера журналістики

Віктор Бобиренко – місцеве самоврядування

Галина Титиш – сфера освіти та науки

Дмитро Ананьєв – сфера забезпечення прав нацменшин

Наталія Гарач – сфера захисту прав осіб з особливими потребами

Вадим Міський – сфера захисту інтересів дітей та молоді

Євген Глібовицький – творча сфера

Світлана Остапа – фракція «Голос»

Лаврентій Малазонія – фракція «Опозиційна платформа – За життя»

Вячеслав Козак – «Батьківщина»

Максим Кречетов – фракція «Слуга народу»

Людмила Березовська – фракція «ЄС»

Олексій Харченко – група «Довіра»

Катерина Батенко – група «За майбутнє»

Як зазначають у Нацраді, представник правозахисної сфери Олександр Павліченко продовжує виконувати свої обов’язки члена Наглядової ради.

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П’ять із новопризначених членів Наглядової ради виконуватимуть свої повноваження повторно, це – Євген Глібовицький, В’ячеслав Козак, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Світлана Остапа. Законодавчі вимоги дозволяють одній і тій самі особі входити до складу Наглядової ради не більше ніж два строки поспіль незалежно від тривалості таких строків», – уточнюють у Нацраді.

В цьому складі наразі немає представника спортивної галузі – його планують обрати на конференції громадських об’єднань та асоціацій наприкінці березня 2021 року.