Суспільний мовник отримав нову Наглядову раду – рішення Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 лютого затвердила оновлений склад Наглядової ради Національної телерадіокомпанії України.
До складу ради входять 15 людей – вісім представників громадськості, обраних на конкурсі, і ще семеро делегатів від фракцій і груп, які не є депутатами.
Новий склад Наглядової ради виглядає так:
- Олександр Павліченко – правозахисна сфера, заступник голови Наглядової ради
- Оксана Романюк – сфера журналістики
- Віктор Бобиренко – місцеве самоврядування
- Галина Титиш – сфера освіти та науки
- Дмитро Ананьєв – сфера забезпечення прав нацменшин
- Наталія Гарач – сфера захисту прав осіб з особливими потребами
- Вадим Міський – сфера захисту інтересів дітей та молоді
- Євген Глібовицький – творча сфера
- Світлана Остапа – фракція «Голос»
- Лаврентій Малазонія – фракція «Опозиційна платформа – За життя»
- Вячеслав Козак – «Батьківщина»
- Максим Кречетов – фракція «Слуга народу»
- Людмила Березовська – фракція «ЄС»
- Олексій Харченко – група «Довіра»
- Катерина Батенко – група «За майбутнє»
Як зазначають у Нацраді, представник правозахисної сфери Олександр Павліченко продовжує виконувати свої обов’язки члена Наглядової ради.
Читайте також: Борг «Суспільного» перед «Євроньюз» повністю закритий – Аласанія
П’ять із новопризначених членів Наглядової ради виконуватимуть свої повноваження повторно, це – Євген Глібовицький, В’ячеслав Козак, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Світлана Остапа. Законодавчі вимоги дозволяють одній і тій самі особі входити до складу Наглядової ради не більше ніж два строки поспіль незалежно від тривалості таких строків», – уточнюють у Нацраді.
В цьому складі наразі немає представника спортивної галузі – його планують обрати на конференції громадських об’єднань та асоціацій наприкінці березня 2021 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ