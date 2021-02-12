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12 лютого 2021, Київ 16:10
Новини | Суспільство

Суспільний мовник отримав нову Наглядову раду – рішення Нацради

Національна суспільна телерадіокомпанія України

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 лютого затвердила оновлений склад Наглядової ради Національної телерадіокомпанії України.

До складу ради входять 15 людей – вісім представників громадськості, обраних на конкурсі, і ще семеро делегатів від фракцій і груп, які не є депутатами.

Новий склад Наглядової ради виглядає так:

  • Олександр Павліченко – правозахисна сфера, заступник голови Наглядової ради
  • Оксана Романюк – сфера журналістики
  • Віктор Бобиренко – місцеве самоврядування
  • Галина Титиш – сфера освіти та науки
  • Дмитро Ананьєв – сфера забезпечення прав нацменшин
  • Наталія Гарач – сфера захисту прав осіб з особливими потребами
  • Вадим Міський – сфера захисту інтересів дітей та молоді
  • Євген Глібовицький – творча сфера
  • Світлана Остапа – фракція «Голос»
  • Лаврентій Малазонія – фракція «Опозиційна платформа – За життя»
  • Вячеслав Козак – «Батьківщина»
  • Максим Кречетов – фракція «Слуга народу»
  • Людмила Березовська – фракція «ЄС»
  • Олексій Харченко – група «Довіра»
  • Катерина Батенко – група «За майбутнє»

Як зазначають у Нацраді, представник правозахисної сфери Олександр Павліченко продовжує виконувати свої обов’язки члена Наглядової ради.

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П’ять із новопризначених членів Наглядової ради виконуватимуть свої повноваження повторно, це – Євген Глібовицький, В’ячеслав Козак, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Світлана Остапа. Законодавчі вимоги дозволяють одній і тій самі особі входити до складу Наглядової ради не більше ніж два строки поспіль незалежно від тривалості таких строків», – уточнюють у Нацраді.

В цьому складі наразі немає представника спортивної галузі – його планують обрати на конференції громадських об’єднань та асоціацій наприкінці березня 2021 року.

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