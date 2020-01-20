За свідченнями звільнених полонених Офіс генпрокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень

В Офісі генерального прокурора повідомили, що за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо «порушення законів та звичаїв війни».

«У своїх свідченнях звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань «ДНР» і «ЛНР» та їх пособників. Обставини вчинення зареєстрованих злочинів та осіб, які їх скоїли, будуть встановлюватися в межах об’єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій «ДНР» і «ЛНР», вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, наразі встановлено 160 місць несвободи на тимчасово окупованій території Донбасу.

«Здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України», – додали в прокуратурі.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією бойовиками за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних​).

За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.