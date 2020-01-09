Human Rights Watch звинуватила Росію в ескалації переслідування «Свідків Єгови»

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила російські правоохоронні органи в «драматичній ескалації загальнонаціонального переслідування» «Свідків Єгови» у 2019 році.

«Кількість рейдів будинків та людей під кримінальним розслідувань зросла більш ніж у двічі, і 32 парафіян «Свідків Єгови» перебувають за ґратами через мирне сповідування своєї віри», – заявила базована в Нью-Йорку організація.

За її даними, «щонайменше 313 людей мають звинувачення, перебувають під судом чи засуджені за «екстремізм» через участь у діяльності «Свідків Єгови» або є підозрюваними в подібних справах».

HRW пише, що близько двох третіх із них дізналися про свій статус підозрюваного або обвинуваченого у 2019 році.

Минулоріч вироки отримали 18 людей. Дев’ятьох із них засудили до 2-6 років позбавлення волі.

Росія заборонила «свідків Єгови» у квітні 2017 року й назвала їх «екстремістською організацію».

Human Rights Watch закликає Росію скасувати заборону. На думку правозахисників, Москва порушує свої зобов’язання поважати та захищати релігійну свободу та свободу зібрань.