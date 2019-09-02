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02 Вересень 2019, Київ 21:08
Новини | Суспільство

Учні молодших класів тепер мусять носити світловідбивні жилети

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З вересня учні 1-4 класів повинні носити спеціальні світловідбивні жилети у темну пору доби, аби бути помітними для водіїв,інформує Центрі організації дорожнього руху на своїй фейсбук-сторінці.

Як заявляв у липні цього року експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, жилети мають бути індивідуальними і видаватись безкоштовно.

За цими даними, рішення зробити дітей більш помітними для учасників дорожнього руху ухвалили навесні 2019 року під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

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