Учні молодших класів тепер мусять носити світловідбивні жилети

З вересня учні 1-4 класів повинні носити спеціальні світловідбивні жилети у темну пору доби, аби бути помітними для водіїв,інформує Центрі організації дорожнього руху на своїй фейсбук-сторінці.

Як заявляв у липні цього року експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, жилети мають бути індивідуальними і видаватись безкоштовно.

За цими даними, рішення зробити дітей більш помітними для учасників дорожнього руху ухвалили навесні 2019 року під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.