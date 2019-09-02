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Для жителей ОРДЛО теперь доступна бесплатная вакцинация на подконтрольной Киеву территории. Рассказываем, как жителям оккупированных районов сделать необходимые прививки от кори, дифтерии, столбняка и так далее.

Шаг 1. Выберите врача и поликлинику.

Для того, чтобы получить вакцинацию, вам нужно выбрать врача и подписать с ним декларацию. Определиться с вашим будущим лечащим доктором можно на сайте Национальной службы здоровья. Помните: совершенно неважно, где вы прописаны или же постоянно проживаете. По медреформе вы можете выбрать поликлинику в любом городе и на любой улице.

Шаг 2. Запишитесь на прием.

Для этого просто позвоните в поликлинику или же зарегистрируйтесь на сайте.

Шаг 3. Подпишите декларацию.

Для того, чтобы заключить декларацию с доктором, нужен паспорт или любой другой документ, который подтверждает личность, ИНН и мобильный телефон. После того, как врач заполнит все данные, на ваш номер придет смс-подтверждение с кодом. После этого, проверив все данные, вы подписываете два экземпляра декларации, один – остается у вас, другой – у врача.

Шаг 4. Вакцинироваться.

Подписанная декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром позволяет вам получить вакцинирование по календарю профилактических прививок, а именно от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита В, гемофильной инфекции, эпидемического паротита.

Внимание!

Бесплатно вакцинироваться могут все дети до 18 лет; взрослые от дифтерии и столбняка каждые десять лет, начиная с 26 лет; взрослые, которые относятся к группе риска, а именно военные, участники ООС, медики, студенты, педагоги – против кори, краснухи и столбняка; взрослые, которые контактировали с больными корью, если нет подтверждения про вакцинирование ранее в медицинской карте или отсутствует иммунитет против кори (для выявления проводится анализ антител IgG).

По информации МОЗ, в стране достаточно вакцин, которые делаются по календарю прививок. Остаток вакцин в каждой области можно проверить в таблице.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)