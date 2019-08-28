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28 Серпень 2019, Київ 18:54
Донбас.Реалії

Лицензия есть, а сигнализации и вентиляции нет: особенности психиатрии в Славянске

Разрушенное здание психиатрической больницы в Славянске, 2014 год

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало о проблемах в областной клинической психиатрической больнице Славянска. Проверка представителей уполномоченного по правам человека выявила недостатки в организации лечения и быта пациентов – вплоть до пыток. Мы получили ответ от департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации, где чиновники отвечают на критику правозащитников.

Во время боевых действий в Славянске корпуса областной психиатрической больницы были разрушены. Поэтому для оказания помощи пришлось арендовать помещения санатория завода «Славтяжмаш» и часть семейной амбулатории. В этих зданиях разместили три отделения. Эти отделения и проверили уже дважды в этом году представители омбудсмена.

Руслан Имерелли, эксперт по защите прав человека в области психиатрии, был одним из проверяющих.

«Происходят пытки этих людей, – рассказал он в интервью после инспекции лечебного заведения. – Смотрели мы истории болезней: никаких материалов по реабилитации нет, индивидуальных планов реабилитации нет». Чиновники из департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации отвечают на это, что 40% пациентов стационара признаны инвалидами. Они имеют индивидуальные планы реабилитации, выданные МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред.). Также на каждого пациента составлен индивидуальный план реабилитации.

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А еще в обладминистрации отрицают слова проверяющих о том, что пациентов не выпускают на прогулки. «Пациенты больницы имеют прогулки на свежем воздухе дважды в день (не менее двух часов в сутки). Возле зданий, которые временно взяты в аренду, отсутствовали обустроенные площадки для прогулок. Силами больницы места для прогулок оборудованы лавочками, забором», – уверяют чиновники.

«Полицейские отказались снимать наручники с пациента» – врачи

Во время проверки в больнице обнаружили человека, прикованного наручниками к кровати. Его привезли из СИЗО, он был в больнице без решения суда. Вид полицейских и прикованного человека негативно действовал на психику и других пациентов, считает Руслан Имерелли.

Руслан Имерелли, защитник прав человека в области психиатрии
Руслан Имерелли, защитник прав человека в области психиатрии

По этому случаю чиновники нам сообщили, что человека госпитализировали «в ургентном порядке», то есть ему требовалась неотложная помощь.

«На неоднократные просьбы со стороны работников больницы снять наручники с пациента, сотрудники полиции отказывали, поясняя, что действуют в соответствии со своими внутренними инструкциями», – пояснили в областной администрации.

В больнице нет противопожарной сигнализации и вентиляции

Во время проверки мониторы отметили неудовлетворительные бытовые условия в отделениях. В департаменте охраны здоровья подтвердили, что в арендуемых помещениях нет противопожарной сигнализации и воздушной вентиляции.

«Администрация больницы обращалась с просьбой к арендодателю оснастить помещения противопожарной сигнализацией и воздушной вентиляцией. Арендодатель отказал в этом в связи с отсутствием финансовой возможности», – говорится в сообщении департамента.

Чиновники сообщили, что состояние санитарных узлов соответствует нормам, кроме острого мужского общепсихиатрического отделения – из-за недостатка площади. Но там, говорят в обладминистрации, после второй проверки установили двери на туалетные кабинки.

Чиновники уверяют, что в новом главном корпусе, который планируют открыть в декабре этого года, все будет оборудовано как полагается.

Что касается информации о недоедающих пациентах и недостатке еды, в департаменте заявили: больница обеспечена продуктами, пациенты питаются по нормам.

Устав больницы утвердили в день проверки

Больница работает без лицензии – такой вывод сделали проверяющие. Руслан Имерелли тогда рассказал: «Больше всего меня «убило» то, что на протяжении 17 лет больница, не имея лицензии на медицинскую практику, занимается все-таки медицинской практикой и получает еще аккредитацию от областного отдела здравоохранения. И тут становится вопрос: а по какому бюджету они тогда работают, на каких основаниях они получают деньги как врачи, если у них нет врачебного вида деятельности».

В департаменте охраны здоровья Донецкой областной администрации Радио Донбасс.Реалии сообщили, что у коммунального учреждения охраны здоровья «Областная клиническая психиатрическая больница г. Славянск» есть лицензия на медицинскую практику серия АГ №603669, выданная МОЗ в 2011 году.

На сайте Министерства охраны здоровья действительно есть такая лицензия, вот только название больницы отличается от того, что указано в ответе: коммунальное лечебно-профилактическое учреждение «Областная психиатрическая больница г. Славянска».

Также в департаменте отметили, что больница работает на основании Устава, утвержденного в 2018 году. Однако на сайте областной администрации есть устав, утвержденный в 2019 году – и в тот самый день, когда больницу проверяли представители омбудсмена. В этом документе больница называется опять по-новому: коммунальное некоммерческое предприятие «Областная клиническая психиатрическая больница г. Славянск». В документе написали, что это предприятие создали в результате реорганизации.

Во время второй проверки представители омбудсмена отметили, что администрация больницы не исправила выявленные нарушения. Если прогнозы чиновников верны и главный новый корпус откроют уже в декабре, у пациентов есть перспектива получать помощь и жить в лучших, цивилизованных условиях.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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