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Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало о проблемах в областной клинической психиатрической больнице Славянска. Проверка представителей уполномоченного по правам человека выявила недостатки в организации лечения и быта пациентов – вплоть до пыток. Мы получили ответ от департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации, где чиновники отвечают на критику правозащитников.

Во время боевых действий в Славянске корпуса областной психиатрической больницы были разрушены. Поэтому для оказания помощи пришлось арендовать помещения санатория завода «Славтяжмаш» и часть семейной амбулатории. В этих зданиях разместили три отделения. Эти отделения и проверили уже дважды в этом году представители омбудсмена.

Руслан Имерелли, эксперт по защите прав человека в области психиатрии, был одним из проверяющих.

«Происходят пытки этих людей, – рассказал он в интервью после инспекции лечебного заведения. – Смотрели мы истории болезней: никаких материалов по реабилитации нет, индивидуальных планов реабилитации нет». Чиновники из департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации отвечают на это, что 40% пациентов стационара признаны инвалидами. Они имеют индивидуальные планы реабилитации, выданные МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред.). Также на каждого пациента составлен индивидуальный план реабилитации.

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А еще в обладминистрации отрицают слова проверяющих о том, что пациентов не выпускают на прогулки. «Пациенты больницы имеют прогулки на свежем воздухе дважды в день (не менее двух часов в сутки). Возле зданий, которые временно взяты в аренду, отсутствовали обустроенные площадки для прогулок. Силами больницы места для прогулок оборудованы лавочками, забором», – уверяют чиновники.

«Полицейские отказались снимать наручники с пациента» – врачи

Во время проверки в больнице обнаружили человека, прикованного наручниками к кровати. Его привезли из СИЗО, он был в больнице без решения суда. Вид полицейских и прикованного человека негативно действовал на психику и других пациентов, считает Руслан Имерелли.

По этому случаю чиновники нам сообщили, что человека госпитализировали «в ургентном порядке», то есть ему требовалась неотложная помощь.

«На неоднократные просьбы со стороны работников больницы снять наручники с пациента, сотрудники полиции отказывали, поясняя, что действуют в соответствии со своими внутренними инструкциями», – пояснили в областной администрации.

В больнице нет противопожарной сигнализации и вентиляции

Во время проверки мониторы отметили неудовлетворительные бытовые условия в отделениях. В департаменте охраны здоровья подтвердили, что в арендуемых помещениях нет противопожарной сигнализации и воздушной вентиляции.

«Администрация больницы обращалась с просьбой к арендодателю оснастить помещения противопожарной сигнализацией и воздушной вентиляцией. Арендодатель отказал в этом в связи с отсутствием финансовой возможности», – говорится в сообщении департамента.

Чиновники сообщили, что состояние санитарных узлов соответствует нормам, кроме острого мужского общепсихиатрического отделения – из-за недостатка площади. Но там, говорят в обладминистрации, после второй проверки установили двери на туалетные кабинки.

Чиновники уверяют, что в новом главном корпусе, который планируют открыть в декабре этого года, все будет оборудовано как полагается.

Что касается информации о недоедающих пациентах и недостатке еды, в департаменте заявили: больница обеспечена продуктами, пациенты питаются по нормам.

Устав больницы утвердили в день проверки

Больница работает без лицензии – такой вывод сделали проверяющие. Руслан Имерелли тогда рассказал: «Больше всего меня «убило» то, что на протяжении 17 лет больница, не имея лицензии на медицинскую практику, занимается все-таки медицинской практикой и получает еще аккредитацию от областного отдела здравоохранения. И тут становится вопрос: а по какому бюджету они тогда работают, на каких основаниях они получают деньги как врачи, если у них нет врачебного вида деятельности».

В департаменте охраны здоровья Донецкой областной администрации Радио Донбасс.Реалии сообщили, что у коммунального учреждения охраны здоровья «Областная клиническая психиатрическая больница г. Славянск» есть лицензия на медицинскую практику серия АГ №603669, выданная МОЗ в 2011 году.

На сайте Министерства охраны здоровья действительно есть такая лицензия, вот только название больницы отличается от того, что указано в ответе: коммунальное лечебно-профилактическое учреждение «Областная психиатрическая больница г. Славянска».

Также в департаменте отметили, что больница работает на основании Устава, утвержденного в 2018 году. Однако на сайте областной администрации есть устав, утвержденный в 2019 году – и в тот самый день, когда больницу проверяли представители омбудсмена. В этом документе больница называется опять по-новому: коммунальное некоммерческое предприятие «Областная клиническая психиатрическая больница г. Славянск». В документе написали, что это предприятие создали в результате реорганизации.

Во время второй проверки представители омбудсмена отметили, что администрация больницы не исправила выявленные нарушения. Если прогнозы чиновников верны и главный новый корпус откроют уже в декабре, у пациентов есть перспектива получать помощь и жить в лучших, цивилизованных условиях.

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