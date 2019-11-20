У США розслідують пов’язані з Росією підозрілі транзакції Swedbank – ЗМІ

Американські регулятори розслідують підозрілі фінансові операції банку Swedbank, пов’язані з російським виробником зброї, концерном «Калашников», повідомляє 20 листопада шведський громадський мовник SVT.

За цими даними, один із основних акціонерів «Калашникова», російський олігарх на ім'я Іскандер Махмудов, можливо, спрямував понад 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів США, близько 27 мільйонів гривень) на рахунки своїх партнерів у зареєстрованому в США підрозділі Kalashnikov USA.

Перекази здійснювали естонські підрозділи Swedbank, вказує SVT. Вони нібито сталися після 2014 року, коли США наклали фінансові санкції на кілька великих російських державних компаній у відповідь на анексію Москвою українського Криму.

Американські регулятори зараз розглядають, чи не порушив Swedbank санкції, здійснюючи ці транзакції.

У лютому журналісти-розслідувачі SVT опублікували внутрішній звіт, в якому вивчали інші звинувачення у відмиванні грошей проти Swedbank. Ці викриття спричинили звільнення керівника банку та відставки голови та членів правління.

Тим часом, внутрішній звіт Swedbank нібито виявив мільйони доларів у підозрілих угодах із участю Михайла Абизова, колишнього міністра уряду Росії.

Призначений у 2012 році тодішнім президентом Дмитром Медведєвим головним радником, Абизов був заарештований у Росії на початку 2019 року та звинувачений у розкраданні та інших злочинах.

Абизов використовував мережу офшорних компаній, щоб перемістити майже 800 мільйонів доларів США, насамперед через рахунки Swedbank, згідно з повідомленням, отриманим SVT та Центром досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Цей звіт став результатом внутрішнього розслідування Swedbank щодо естонської філії банку.

Рахунки Абизова у Сведбанку були закриті у 2017 році.

За даними OCCRP, один менеджер естонської філії Swedbank відповідав за більшість операцій в інтересах Абизова. Одразу після звільнення менеджера зі Swedbank він став керівником компанії на Кіпрі, що належить Абизову, повідомляє OCCRP.

Ці повідомлення є останніми в серії публікацій про роль великих європейських банків, зокрема їхніх балтійських підрозділів, які нібито мають справу з великими обсягами підозрілих грошових переказів, значна частина яких походить із Росії.

Найбільший кредитор Данії, Danske Bank, перебуває під слідством у кількох країнах, включно зі США, Данією, Великою Британією та Естонією через підозрілі виплати на загальну суму 200 мільярдів євро (220 мільярдів доларів).