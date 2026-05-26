Після влучання російського «Іскандера» у склад ООН Сибіга звернувся до Гутерріша

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після влучання російського «Іскандера» у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша використати всі доступні інструменти, щоб змусити Росію припинити «ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії».

«Цей удар є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також її зухвалого нехтування фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права. Я закликаю Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша використати всі доступні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії», – цитує Сибігу пресслужба МЗС.





25 травня Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) підтвердила, що склад у Дніпрі, який використовувався для гуманітарних операцій організації, зазнав цілеспрямованого удару високоточною балістичною ракетою «Іскандер». Унаслідок цього було знищено значну кількість продовольства, призначеного для підтримки людей, які проживають поблизу лінії фронту.

За даними організації, на момент атаки на об'єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 000 осіб, її орієнтовна вартість становила 1,4 мільйона доларів США.

Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган зауважив, що цей склад у Дніпрі зазнає удару вже вдруге – у листопаді 2025 року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. За його даними, за останні 18 місяців організація зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні.

Волонтери, їхній транспорт та пункти видачі гуманітарної допомоги регулярно зазнають російських атак з різних видів озброєння. Про такі випадки неодноразово повідомлялося, наприклад, в Херсоні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



