Сибіга: Росія порушила режим припинення вогню, таке ставлення вимагає реакції

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та трьох ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.



«Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, таке ставлення вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 травня (з 18:00 5 травня) війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА різних типів.

Вранці, за даними місцевої влади, сили РФ атакували обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області, у Харкові «Шахед» поцілив по приватному будинку, виникла пожежа. Постраждали дві людини.

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня».

Зеленський також наголосив, що «не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах».

4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня.

«Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад», – вказали в Міноборони Росії, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.