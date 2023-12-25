Сили оборони стримують війська РФ біля Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку – Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксували 76 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 25 грудня.

За зведенням, на Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Новомихайлівки, де за добу зафіксували три «безуспішні атаки» на позиції ЗСУ.

Крім того, Сили оборони відбили:

шість атак на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки Харківської області, де російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ

24 атаки на Лиманському напрямку поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого на Донеччині

чотири атаки на Бахмутському напрямку, в районі Богданівки

20 атак на Авдіївському напрямку, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 12 атак в районах Первомайського та Невельського

три атаки на Шахтарському напрямку, поблизу Старомайорського

дві атаки на Запоріжжі, в районі Роботиного

Також, як додає штаб, російська армія продовжує спроби вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, російські війська здійснили «12 безуспішних штурмових дій, отримали гідну відсіч та зазнали значних втрат».

Читайте також: «Шанс» для покинутих на смерть: як евакуюють тварин з прифронтових зон Запорізької області

Командування звітує про чотири удари авіації по російських військових цілях, а також ураження ракетними військами чотирьох районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складів боєприпасів та трьох зенітно-ракетних комплексів.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заперечив попередні заяви російського командування про захоплення Мар’їнки, повідомивши, що бої за місто тривають, хоча воно повністю зруйноване.