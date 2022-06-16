До війни проти України Росія залучила 220 тисяч своїх військових – Генштаб ЗСУ

До повномасштабної війни проти України Росія залучила 220 тисяч своїх військових, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.



«Противник намагається виконувати своє стратегічне завдання – вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання захоплений територій Херсонської та частини Запорізької областей, створення умов для наступу на Миколаївщині. На сьогодні до широкомасштабної агресії проти України Росія залучила близько 330 тисяч осіб, з них – чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках нараховує до 150 тисяч військових», – сказав він під час брифінгу.



При цьому, за його словами, з урахуванням повітряної та морської компоненти російські війська нараховують до 220 тисяч військовослужбовців.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 15 червня повідомив, що російські війська на Луганщині намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.