У Німеччині вихідця з Росії арештували за футболку з символом Z

Окружний суд Вісбадена оштрафував на 1500 євро вихідця з Росії за футболку з символом Z. Гроші будуть передані на користь некомерційної ініціативи Deutschland hilft, яка допомагає, зокрема, українцям, які постраждали від війни, пише FAZ.

49-річний чоловік живе у Німеччині з 1992 року і є її громадянином. Він працює електриком у компанії, розташованій у промисловій зоні Валлуф. У чорній футболці з білою літерою Z, яку йому подарував друг, він ходив на роботу через те, що його роботодавець вивісив український прапор на будівлі компанії.

На суді він заявив, що інформацію про події у світі отримує здебільшого з російських ЗМІ, тому вважав, що в Україні «до влади прийшли нацисти». За його словами, він не знав, що скоює злочин. Він також сказав, що шкодує не лише щодо вибору одягу, а й щодо вибору ЗМІ.

У Німеччині публічна демонстрація літери Z на знак підтримки російського повномасштабного вторгнення в Україну є кримінальним злочином, зазначає DW. Суд після збирання доказів запропонував не відкривати кримінального провадження, якщо порушник вчасно виплатить штраф у сумі 1500 євро.

Літера Z використовується російськими пропагандистськими ресурсами як символ вторгнення (або, як це офіційно називають у Росії, «спеціальної воєнної операції») російських військ в Україну. Літерами Z та V позначають, зокрема, російську техніку.