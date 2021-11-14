Син Каддафі зареєстрував свою кандидатуру на виборах президента Лівії

Син вбитого лівійського диктатора Муаммара Каддафі 14 листопада оголосив про висування своєї кандидатури на президентських виборах у країні наступного місяця, повідомила виборча комісія Лівії.

Сейф аль-Іслам, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за звинуваченням у злочинах проти людяності під час придушення масових антиурядових виступів у Лівії 2011 року, подав документи на півдні країни, йдеться у заяві Вищої національної виборчої комісії.

За повідомленням, син Каддафі виконав «усі необхідні юридичні умови», і йому видали реєстраційну картку для південного округу Себха.

Сейфа аль-Іслама Каддафі затримали у листопаді 2011 року після відсторонення і вбивства його батька, який правив Лівією понад 40 років.

Його звільнили у червні 2017 року після більш ніж п’яти років ув’язнення. У липні він сказав The New York Times, що розглядає можливість балотуватися на посаду президента країни.

Президентські вибори в Лівії мають відбутися 24 грудня після багатьох спроб під проводом ООН започаткувати більш демократичне майбутнє і покласти край війні в країні.