Синоптична зима може завершитися в Україні вже наступного тижня – прогноз погоди

Синоптична зима на більшій частині території України може завершитися вже наступного тижня, свідчать погодні прогнози, отримані з кількох джерел.

Зокрема, за даними американського погодного сервісу wunderground.com, упродовж наступних п’яти діб у Києві навіть нічна температура не опускатиметься нижче нуля градусів. Удень буде помірно тепло, а в п’ятницю, 26 лютого, стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +8 градусів. На початку наступного тижня незначно похолодає, але нічні температури все одно залишаться близькими до нуля, а вдень будуть незначні плюси.

Схожу картину подає сайт Норвезького метеорологічного інституту – лише з тією відмінністю, що 26 лютого норвезькі синоптики прогнозують у Києві до +11 градусів за сонячної погоди.

Українська синоптикиня Наталка Діденко, прогнозуючи «контрастну температуру» в Україні на 24 лютого, вказувала також, що «надалі потепління відновиться».

Метеорологічна наука вважає, що перехід від зими до весни відбувається тоді, коли впродовж п’яти днів середньодобова температура є вищою за нуль градусів. Саме такий перехід може бути зафіксований на межі поточного і наступного тижнів.