В Сирії загинув генерал російської армії

Військовий радник у званні генерал-майора російської армії загинув внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в Сирії, ще двоє росіяк поранені. Про це 18 серпня повідомила пресслужба Міністерства оборони Росії, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За даними російських медіа, 18 серпня під час руху російської автоколонни в 15 кілометрах від міста Дейр-ез-Зор на шосе спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Троє російських військових отримали поранення, один з них загинув. Низка російських ЗМІ стверджує, що йдеться про генерал-майорна В’ячеслава Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськовою армією.

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.

У Сирії російські війська перебувають офіційно, проте журналісти і експерти неодноразово висловлювали сумніви в повноті даних Міноборони про втрати. Крім того, за численними повідомленнями, в Сирії присутні і бійці російських приватних військових компаній, які не є військовослужбовцями.

Росія надає президенту Сирії Башару Асаду ключову підтримку під час громадянської війни, яка триває вже понад 10 років. За час конфлікту понад 400 тисяч людей загинули, мільйони вимушені були залишити свої домівки.