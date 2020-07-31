Бі-Бі-Сі назвала нові прізвища росіян, загиблих на Донбасі і в Сирії

Російська служба Бі-бі-сі, вивчивши прізвища на пам’ятниках загиблим у локальних конфліктах, встановлені в різних містах Росії, виявила на них кілька раніше не згадуваних прізвищ російських офіцерів, які загинули в останні кілька років. Автори розслідування припускають, що деякі з них загинули на сході України, інші – в Сирії.

Ідеться, зокрема, про гвардії полковника Євгена Вельова. Його ім’я з датами народження і смерті недавно було вибито на пам’ятнику «Воїнам-розвідникам» у Калінінграді поруч із іменами військовослужбовців, загиблих в Афганістані та Чечні. Але місце загибелі Вельова і ще трьох осіб, імена яких вибиті поруч, не вказане. Дата його загибелі, 1 серпня 2016 року, дозволяє припустити, що він загинув у Сирії. Цього дня там був збитий російський військовий вертоліт Мі-8. Загинули п’ять осіб, що перебували на борту, – три члени екіпажу і два офіцери російського центру примирення сторін. Були названі лише імена льотчиків, але не офіцерів. Бі-бі-сі передбачає, що Вельов є одним із них.

Поруч із прізвищем Вельова на пам’ятнику вибито дані капітана Суслова. Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнєчногорську. Бі-бі-сі припускає, що йдеться про одну й ту ж людину. Він загинув 14 червня 2014 року, де саме, невідомо. У цей час відбувалися бойові дії на сході України.

На пам’ятнику також є прізвища Федчиков і Василевський. Дати їхньої загибелі – липень і серпень 2014 року. Українські засоби інформації раніше писали, що Сергій Федчиков і Вадим Василевський загинули, імовірно, в боях за луганський аеропорт. Стверджувалося, що вони брали участь у бойових діях на Україні як бійці так званої «ПВК Вагнера».

Два прізвища офіцерів без зазначення місця їхньої загибелі Бі-бі-сі виявила також на саратовському пам’ятнику. Міністерство оборони Росії нічого не повідомляло про загибель цих військовослужбовців, хоча один із них, підполковник Володимир Іванов, був посмертно нагороджений орденом Мужності. Ім'’я другого військовослужбовця – Роман Ключников. Імовірно, вони загинули в Сирії.

На меморіалі в підмосковному Зарайську з’явилося ім’я героя Росії, старшого лейтенанта Євгена Трундаєва, який загинув у бою 15 жовтня 2014 року. Де відбувся цей бій і де загинув офіцер, не написано. Українські засоби інформації раніше повідомляли, що він загинув на сході України.

У Сєвероонезьку Архангельської області на пам’ятнику загиблим у війнах уродженцям селища є ім’я Леоніда Кічаткіна із зазначенням, що він загинув в Україні в серпні 2014 року. Кічаткін був похований у Псковській області, журналісти-розслідувачі припускають, що він був бійцем 76-ї псковської дивізії. У Міноборони Росії це заперечували.

У статті згадуються імена ще кількох російських військових, імовірно загиблих в Сирії, про які раніше не повідомляло Міноборони.

Росія офіційно заперечує участь своїх військових у бойових діях на сході України на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР». Про росіян, загибель яких у конфлікті на сході України була підтверджена, російські офіційні особи говорили, що це добровольці. Вживалося й формулювання про військовослужбовців, які «пішли у відпустку».

У Сирії російські війська перебувають офіційно, проте журналісти і експерти неодноразово висловлювали сумніви в повноті даних Міноборони про втрати. Крім того, за численними повідомленнями, в Сирії присутні і бійці російських приватних військових компаній, які не є військовослужбовцями.