Правозахисники заявили про воєнні злочини російських і сирійських військ у Сирії

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що задокументувала 18 випадків, коли воєнні дії російських і сирійських урядових військ на північному заході Сирії становили воєнні злочини.

Як мовиться в доповіді правозахисників, оприлюдненій 10 травня, ці 18 нападів були здійснені в час від травня 2019 року до лютого 2020-го в провінції Ідліб і на довколишніх територіях, що були твердинею збройної опозиції проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада, і цілями атак або російських, або сирійських урядових військ були медичні об’єкти і школи.

У свідченнях про ці атаки згадуються численні серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, що рівнозначні воєнним злочинам, заявляють в організації.

Серед перелічених у доповіді випадків – три сухопутні атаки і два застосування так званих «бочкових бомб» сирійськими силами. Решта 13 атак – повітряні удари: два сирійських військ і сім російських урядових сил, іще в чотирьох конкретний нападник – сирійські чи російські війська – не встановлений.

Більшість їх сталася під час останнього наступу сирійських урядових сил і їхніх російських союзників на повстанців у січні й лютому 2020 року. За словами Amnesty International, ці напади принесли цивільному населенню утримуваних опозицією територій «нову хвилю жахіть».

Унаслідок цього наступу від грудня 2019 року загинули близько 500 цивільних мешканців, близько 1 мільйона стали переміщеними особами. Цей наступ «продовжив огидний шаблон широких і систематичних атак, що мають на меті тероризувати цивільне населення», заявила регіональна директорка Amnesty International Хеба Мораєф.

Як мовиться в доповіді, переміщення людей і гуманітарні страждання внаслідок цього наступу були безпрецедентні навіть за стандартами вже дев’ятирічної війни в Сирії, і ці напади, націлені на цивільних мешканців і цивільну інфраструктуру, становлять злочини проти людяності.

За словами правозахисників, вони перевірили правдивість своїх даних і направили листи зі своїми висновками до постійних місій Сирії і Росії при ООН, а також до найбільшої коаліції збройних опозиційних груп на північному заході Сирії, але на 4 травня, коли підготовка доповіді була завершена, відповідей не отримали.

Згаданий у документі наступ став новим продовженням попереднього наступу сирійських і російських сил проти останньої утримуваної опозицією частини території Сирії, що почався в квітні 2019 року. Нині в регіоні з початку березня більш-менш дотримується припинення вогню.

Унаслідок війни в Сирії, що почалася як громадянська 2011 року після репресій уряду проти мирних протестів і в яку пізніше на боці влади країни втрутилася Росія, там загинули понад 380 тисяч людей, мільйони стали переміщеними особами чи біженцями.