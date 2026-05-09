В Україні розробляють нові формати контрактної служби – Сирський

В Україні розробляють нові формати контрактної служби, а також запроваджують обов’язкові ротації для військових на фронті, розповів у телеграмі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі.

Сирський каже, що вже визначив завдання Генштабу підготувати «конкретні пропозиції щодо нових форматів такої служби».

«Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу», – наголосив він.

Крім того, за словами Сирського, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на «нулі» – обов’язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватися не пізніше ніж через два місяці перебування. Додатково передбачено один місяць на ротацію.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.