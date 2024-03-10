Ситуація з корупцією у сферах, пов’язаних із Збройними силами України та іншими військовими структурами, «кардинально змінилася» за час повномасштабного вторгнення РФ. Про це у інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник.

«Війна завжди вносить корективи у корупційні ризики. І у тих сферах, які в мирний час були сферами з низькими корупційними ризиками, після початку війни ситуація кардинально змінилась», – розповів Артем Ситник.

У відповідь на запитання про оцінку корупції навколо армії та у військових структурах, з огляду на низку скандалів, Ситник згадав ситуацію з перетином кордону, де є «великий корупційний ризик» та порушено «багато» кримінальних справ та адміністративних проваджень.

«Ми бачимо у телеграм-каналах навіть розрахунок вартості послуг щодо перетину кордону, – сказав заступник керівника НАЗК. – Тому ця сфера стала дуже корумпованою».

В інтерв’ю Радіо Свобода Ситник зазначив, що уряд отримав «певні рекомендації» від НАЗК щодо боротьби з корупцією, пов’язаною із забороною на перетин кордону для чоловіків. За його словами, уряд поки що не імплементував всі рекомендації.

Він зазначив, що корупційні ризики зросли і в контексті грошової допомоги для України. Втім, на його думку, антикорупційні органи «працюють достатньо ефективно», щоб запобігти корупції у цій сфері.

Також НАЗК проводить моніторинг способів життя воєнкомів.

«Декілька керівників обласних воєнкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їхніх діях незаконного збагачення», – розповів він.

Ситник вважає, що «все ж таки є певний прогрес у тому, що ці корупційні ризики будуть знижені».

Читайте також: Хабарі і «дика мобілізація»: чи зможе Україна після корупційних скандалів змінити систему військкоматів

25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що відбувається аудит Збройних сил України і наголосив, що триває робота щодо виявлення корупційних схем. За його словами, «корупція під час війни гірше, ніж тероризм» і, «жодних перемовин із тими, хто краде у воїнів, не буде».

Артема Ситника було призначено заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції у травні 2022 року. Раніше, впродовж семи років, він очолював Національне антикорупційне бюро України.