На Донбасі українські війська відбили 8 російських атак, на двох локаціях тривають бої – штаб ООС

Українські військові у небі над Донбасом збили російську крилату ракету Х-59МК, відбили 8 атак військ РФ, на двох локаціях тривають бої, повідомив пресцентр Угруповання об’єднаних сил.



За даними штабу Операції об’єднаних сил, українські військові також знищили:

1 танк;

4 артилерійські системи;

5 бойових броньованих машин;

2 ворожих автомобіля.

«Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення і травми різного ступеню важкості», – йдеться у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».