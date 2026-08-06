Генштаб ЗСУ повідомив про понад 260 боїв на фронті протягом минулої доби

На фронті протягом минулої доби зафіксували 261 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



За даними штабу, на Костянтинівському та Покровському напрямках було по 29 російських штурмів.

На Лиманському та Слов’янському напрямках противник здійснив по 14 спроб вклинитися в українському оборону.



Бої меншої інтенсивності також тривають на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.