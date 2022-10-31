«Ворог має великі втрати, але продовжує атакувати» – Череватий про ситуацію на Бахмутському і Авдіївському напрямках

На Бахмутському і Авдіївському напрямку щоденно відбуваються «жорстокі позиційні бої», повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«У нас головними напрямками залишається Бахмутський та Авдіївський. Тут відбуваються жорстокі щоденні позиційні бої. Щодня відбивають багато штурмових дій ворога. Безперервно ворог б'є по наших позиціях всіма видами артилерії, з мінометів, танків. Наші військовослужбовці дають гідну відсіч. Ворог несе великі втрати, але продовжує поки що атакувати», – заявив в національному телемарафоні.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ знову повідомив, що траса Сватове-Кремінна перебуває під вогневим контролем українських військових.



«Ми вражаємо там все, що там рухається, відповідно не даємо противнику по ній переміщувати ні особовий склад, ні військову техніку, ні боєприпаси», – додав він.



Також, за його словами, біля Білогорівки противник намагається контратакувати, проте отримує гідну відсіч.

28 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська не домоглися значного просування в районі Бахмута Донецької області або де-небудь ще вздовж лінії фронту, проте російська інформаційна операція просуває версію про те, що російські сили домоглися в Бахмуті значного прогресу.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.

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14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.