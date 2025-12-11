Генштаб ЗСУ заперечив повернення із СЗЧ виключно до штурмових частин

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив новий механізм, за котрим військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ) міг перевестися до іншого підрозділу через механізм рекрутингу та заперечив повернення із СЗЧ виключно до штурмових та прирівняних до них частин.



Як повідомляє пресслужба штабу, запроваджено спрощений механізм надсилання електронним документообігом рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу. Також спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.



«Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генштабу ЗС України. Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади», – йдеться у повідомленні.

Однак, у Генштабі стверджують, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ, наголошуючи, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади до військової частини з більш комфортними умовами служби.



«Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ. Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин», – додають в штабі.

Раніше проєкт DeepState повідомив у телеграм про нібито вказівки вищого військового командування про заборону видачі рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу.

«Одночасно з цим наявна вказівка враховувати виключно вказані полки/батальйони штурмових військ, при зарахуванні бійців, які повертаються в СЗЧ на службу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.



