Таджикистан: щонайменше 10 людей загинули через селеві потоки

Масштабні селеві потоки в Таджикистані, спричинені сильними дощами, призвели до смерті щонайменше 10 людей, в тому числі чотирьох дітей, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Стихійне лихо сталося в північно-західному районі Педжикент. Представники Міністерства надзвичайних ситуацій повідомили Радіо Свобода, що потоки вразили села Дашті Козі та Кіштудак наприкінці доби 19 липня. Рятувально-пошукові роботи тривали весь день 20 липня.

Читайте також: На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном загинув прикордонник

Прессекретарка міністерства Умеда Юсупова сказала Радіо Свобода, що кількість загиблих може зрости, оскільки двоє людей залишаються зниклими безвісти.

У кількох інших районах району в результаті селевих пошкоджень пошкоджено кілька будівель.

Минулого тижня сильні дощі спричинили масові селеві зсуви в сусідніх Киргизстані та Узбекистані, в результаті яких загинуло 16 людей.