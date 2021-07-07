Близько 600 афганських військових репатрійовано після втечі до Таджикистану

Близько 600 афганських військовослужбовців, які перетнули кордон з Таджикистаном, відступаючи від бойовиків «Талібану», відправили додому чотирма рейсами.

Джерело в правоохоронних органах Таджикистану повідомило таджицькій службі Радіо Свобода, що останній рейс, на якому перебувало 130 афганських військовослужбовців, вилетів з аеропорту Кулоба вранці 7 липня.

Влада Таджикистану не повідомляє, скільки афганських військовослужбовців залишається у Таджикистані.

Працівники аеропорту Кулоба заявили, що не мають повноважень коментувати передачу афганських сил.

За даними джерел агентства Reuters, ще близько 300 солдатів мають повернутися до Афганістану найближчими днями.

Сотні афганських військових були змушені перетнути кордон Таджикистану через наступ талібів, які активізувалися в зв’язку з виведенням з країни сил коаліції.

Лікар повідомив таджицькій службі Радіо Свобода, що принаймні троє афганських солдатів, серйозно поранених внаслідок боїв у Афганістані, залишаються в лікарні в районі Джайхун.

Тим часом джерело в міністерстві оборони заявило, що група російських військових радників прибула з Росії до Таджикистану та оглядає ситуацію на таджицько-афганському кордоні.

Події на півночі Афганістану занепокоїли прикордонні держави, зокрема Таджикистан, який заявив, що мобілізує 20 000 чоловік для зміцнення свого кордону.

Влада Таджикистану зазначила, що готується до можливого напливу біженців.