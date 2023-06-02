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ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя

Його відсторонили до 25 липня.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Його відсторонили до 25 липня.

Такі строки пов’язані з тим, що, відповідно до законодавства, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці. Суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. 27 травня відправив його під варту.

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Унаслідок ДТП загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

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