Біля берегів Криму припинилася пожежа на танкерах, що горіли більше місяця

Біля берегів анексованого Криму повністю припинилася пожежа на двох танкера «Маестро» і «Кенді», які горіли більше місяця. Про це повідомляє прес-служба «Росморрічфлоту».

Як зазначає «Интерфакс», танкер «Маестро» перестав горіти вчора о 18:50, а «Кенді» ще 28 лютого.

Поруч з танкерами зараз знаходиться судно «Росморрічфлоту», яке забезпечує їх безпеку.

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В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 10 осіб, повідомив тоді спецпроект Радіо Свобода Крим.Реалії, посилаючись на дані морського порталу FleetMoon і повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова.