Танкери, що загорілися біля берегів Криму, могли займатися «відмиванням вантажів» – експерт

Обмін вантажами між судами в нейтральних водах дає можливість не фіксувати його документально, такі дії вчиняють, зокрема, щоб уникнути санкцій. Таку думку в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив головний редактор видання «Морской бюллетень» Михайло Войтенко, коментуючи ситуацію з танкерами «Маестро» і «Кенді» під прапором Танзанії, що 21 січня загорілися в Чорному морі біля берегів Криму.

«Всі знають про «відмивання грошей», але мало хто знає про «відмивання вантажів». У чому воно полягає? У випадку танкерів «Маестро» і «Кенді» не було фізичної необхідності перевантажувати газ з одного танкера на інший, щоб доставити його в Сирію. Але якщо говорити про юридичний бік, то перехід вантажу з одного судна на інше, оформлення документів, змінює ситуацію. Десь відсікаються ті, на кого можна вийти, початкові продавці, виробники газу, тим самим вони прикриваються від санкцій», – зазначив експерт.

За його словами, у низки компаній в світі є потреба в проведенні нелегальних морських вантажоперевезень. Подібні «сірі зони» для перевалки вантажів існують у Середземному морі, в районі Малайзії, Індонезії, Філіппін.

У той же час, Михайло Войтенко підкреслив, що такі дії не завжди пов’язані з санкціями, в низці випадків йдеться про можливість дешевше придбати товари.

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В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 10 осіб, повідомив тоді спецпроект Радіо Свобода Крим.Реалії, посилаючись на даніморського порталу FleetMoon і повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляли про 12 врятованих. Доля ще п’яти була на той час не відома, писав FleetMoon.​

Моряків, яких урятували з танкерів у Чорному морі під час пожежі, виписали з Керченської лікарні №1, стало відомо 26 січня.