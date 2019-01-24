Танкери, що горять у Чорному морі, відносить течією до берегів Криму

Два палаючих в Чорному морі танкери «Маестро» та «Кенді» відносить течією до берегів окупованого Криму. Про це повідомляють російські рятувальники.

«Зі швидкістю приблизно 0,5 милі дрейфують у бік Керченської протоки. Якщо буде загроза судноплавству, судна візьмуть на буксир. Дрейф контрольований», – заявили вони.

Те, що дрейф контрольований, підтвердили і в прес-службі «Росморрічфлоту». Там зазначили, що судна знаходяться «в більш-менш стабільному стані».

Вранці 24 січня рятувальники повідомили, що вогонь на танкерах став менш інтенсивним.

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 14 осіб. Про це повідомляє спецпроект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на дані морського порталу FleetMoon та повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляють про 12 врятованих. Ще доля п'яти невідома, пише FleetMoon.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Кенді»​ були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».