Врятованих під час пожежі на танкерах моряків виписали з лікарні в Керчі – російський МОЗ

Моряків, яких урятували з танкерів у Чорному морі під час пожежі, виписали з Керченської лікарні №1 повідомляють у російському Міністерстві охорони здоров’я анексованого Криму.

«Трьом із 12 постраждалих з урахуванням стану їхнього здоров’я, було запропоновано продовжити лікування. Однак лікарі взяли до уваги побажання пацієнтів, і вони також були виписані. Стан усіх моряків оцінюється як задовільний», – йдеться в повідомленні.

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Вранці 25 січня рятувальники повідомили, що пожежа на танкерах MAESTRO і CANDY не була ліквідована. У середу й четвер суда починали дрейфувати, але потім зупинялися самі або їх зупиняли рятувальні судна.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили загибель чотирьох громадян країни внаслідок вибуху й пожежі на танкреах біля берегів анексованого Криму. МЗС Індії повідомив про шістьох загиблих і шістьох зниклих безвісти громадян цієї країн.

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 10 осіб, повідомляє спецпроект Радіо Свобода Крим.Реалії, посилаючись на дані морського порталу FleetMoon та повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляють про 12 врятованих. Доля ще п’яти невідома, пише FleetMoon.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Кенді» брали участь у незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».