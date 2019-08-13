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13 Серпень 2019, Київ 10:56
Новини | Політика

Львівський бронетанковий завод заявляє про налагодження серійної модернізації танків Т-64

Техніку обладнують тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації і новим динамічним захистом

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Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, повідомляє пресслужба компанії. Техніку обладнують тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації і новим динамічним захистом.

«Завдяки цьому вдалось значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська і відмінно показав себе у протистояннях з агресором на сході України. До того ж, саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge і був продемонстрований під час минулорічного параду з нагоди Дня Незалежності України», – йдеться в повідомленні.

За даними заводу, під час модернізації у танк встановлююють новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання і знищення противника вогнем 125-мм гармати «у будь-який час доби і за будь-яких погодних умов».

«Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління… Також Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини й ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу «ударне ядро», – йдеться в повідомленні.

На підприємстві додали, що раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише Харківський бронетанковий завод «Укроборонпрому», який вже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року.

«Завдяки потужностям Львівського бронетанкового заводу процес переозброєння українського війська модернізованими машинами проходитиме значно швидше. Потужності цих двох танкових підприємств дозволяють, за наявності стабільного замовлення й фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 у найближчій перспективі», – заявляють на підприємстві.

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30 липня 2018 року Львівський бронетанковий завод передав українському війську півтора десятка одиниць техніки: вісім танків Т-64, два Т-72, три пожежні автомобілі і дві броньовані ремонтно-екіпажні машини. На заводі запевнили, що техніка не лише відремонтована, а й модернізована.

Водночас серед техніки, яку передають війську, немає «Дозору-Б», легкої броньованої машини, що розвиває швидкість до 100 кілометрів за годину і, за словами бійців, безпечний. Проект із виготовлення «Дозору» на львівському заводі зупинений.

Де нова українська техніка для армії?
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Де нова українська техніка для армії?

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