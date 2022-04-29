Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 – ЗМІ

Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти, повідомляє Польське радіо. Раніше такі танки Україні відправила Чехія.
За даними видання, у Польщі було майже 400 танків Т-72, частину з яких модернізували у 2019 році. Українській армії Польща передає насамперед танки, які не пройшли модернізацію. Зазначається, що переданих Т-72 достатньо, щоб сформувати дві танкові бригади.
Варшава з початку російського вторгнення в Україну надала Києву військову техніку та обладнання на півтора мільярда євро. Київ отримав зокрема системи залпового вогню «Град» та ракети «повітря-повітря» для літаків МіГ-29 та Су-27, а також безпілотники польського виробництва WB Electonics для розвідувальної діяльності.
Танки Т-72 прийняли на озброєння у 1973 році у Радянському Союзі. На Уралвагонзаводі та на Челябінському тракторному заводі їх випускали до початку 1990-х років. Вони використовувалися зокрема у країнах Східної Європи. Західні ЗМІ писали, що Польща та Чехія відправили Україні старі Т-72, якими вміють користуватися українські військовослужбовці.
Президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі, заявив, що скерував Конгресу запит щодо додаткових 33 млрд дол на допомогу Україні. Понад 20 млрд із цієї суми передбачено безпосередньо на військову допомогу та постачання зброї.
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