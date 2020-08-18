Глава Міноборони України заявив про «плідні та результативні» переговори з британським колегою Воллесом

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Воллесом заявив, що домовленості, досягнуті під час переговорів з британськими партнерами, спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України.

«Сьогодні ми провели плідні та результативні переговори. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають. Ми також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями», – зазначив міністр Таран.

Він додав, що під час зустрічі сторони виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участі Великої Британії.

Ніяких подробиць щодо досягнутих домовленостей Міністерство оборони не наводить.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув в Україну з офіційним візитом вранці 18 серпня.