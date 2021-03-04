Шмигаль: найімовірніше, з квітня тариф на електроенергію залишиться на рівні 1,68 гривні

Найімовірніше, з квітня тариф на електроенергію залишиться на рівні 1,68 гривні за кВт-годину, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час звіту уряду за перший рік роботи.

«Це питання обговорюється в Міністерстві енергетики. Швидше за все, ціна залишиться на рівні 1,68 гривень за кВт-годину», – сказав Шмигаль.

Водночас він додав, що якщо є якісь дисбаланси, «за електроенергію мають платити багаті».

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.