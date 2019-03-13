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13 Березень 2019, Київ 19:29
Новини | Економіка

З 1 травня в Києві планують підвищити тарифи на електроенергію та опалення

Тарифи на опалення для жителів столиці можуть знову зрости

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З 1 травня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» планує підвищити тарифи на електроенергію та опалення.

Згідно проекту, який оприлюднило підприємство, тариф на електроенергію може зрости на 24% і становитиме 1,75 гривні за кіловат-годину.

Плата за опалення може зрости на 19% – з 964,19 гривні до 1147,2 гривні за гігакалорію.

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У «Київтеплоенерго» пояснили необхідність підвищення тарифів зростанням вартості природного газу.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на гарячу воду та опалення.

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