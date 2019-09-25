Теніс: Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру у Ташкенті

Українська тенісистка Катарина Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації у Ташкенті.

У другому колі змагань 19-річна українка перемогла представницю Чехії Терезу Мартінцову з рахунком 6:4, 6:4.

19-річна уродженка Луцька (142-а "ракетка" світу) у другому колі змагань взяла гору над чешкою Терезою Мартінцовою (135) - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

За вихід до півфіналу Завацька побореться з переможницею матчу між німкенею Танею Марією та росіянкою Анною Калінською.