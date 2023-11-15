У Росії почався суд у справі про вибух, внаслідок якого загинув прокремлівський блогер

У російському Санкт-Петербурзі 15 листопада розпочався суд у справі про вибух у міському кафе у квітні цього року, внаслідок якого загинув прокремлівський блогер Владлен Татарський. Слідство кваліфікує вибух як теракт. Підсудна Дар’я Трепова не визнала провину за звинуваченням у теракті й у незаконному обігу вибухового пристрою. Провину вона визнала лише за статтею про підробку документів, повідомило видання «Фонтанка» із зали суду.

На суді зачитали обвинувальний висновок. За версією слідства, Трепова принесла до кафе статуетку, в яку було вмонтовано вибуховий пристрій, і передала її Татарському, який виступав у кафе з лекцією. Невдовзі після цього стався вибух. Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін) загинув, 52 особи постраждали.

Трепова на суді заявила, що підтверджує свідчення, дані нею на слідстві, про те, що вона не знала, що всередині статуетки є бомба, і, відповідно, не вважає себе винною у теракті.

Разом із Треповою судять її знайомого Дмитра Касінцева, в якого вона перебувала після вибуху. Він визнав свою провину в неінформуванні про злочин, але не в переховуванні. Він перебуває під домашнім арештом, а Трепова – у СІЗО.

26-річній Треповій інкримінують «терористичний акт, організований групою, що спричинив умисне загибель людей».

У травні МВС Росії видало ордер на арешт громадянина України Юрія Денисова, вказавши, що його підозрюють в організації теракту.

У ФСБ Росії тоді заявили, що Денисов і Трепова вирішили вбити Татарського. ФСБ також намагалася пов’язати вбивство з соратниками ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

ФСБ не надала ніяких доказів на підтвердження звинувачень, а помічники Навального стверджували, що влада РФ намагалася пов’язати антикорупціонера з вибухом, щоб висунути йому подальші кримінальні звинувачення.

Суд також розпочав допит потерпілих. Наступне судове засідання відбудеться 17 листопада.