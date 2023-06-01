У Росії журналіста звинувачують у «керуванні скоєнням теракту» проти «воєнкора» Татарського

Журналісту Роману Попкову заочно висунули звинувачення у «керуванні скоєнням теракту» (частина 4 статті 205.1 російського Кримінального кодексу, карається позбавленням волі терміном від 15 до 20 років), внаслідок якого загинув так званий «військовий кореспондент» Владлен Татарський (справжнє імʼя і прізвище – Максим Фомін). Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

1 червня стало відомо, що Попкова оголошено в розшук.

За версією слідства, Попков, який живе в Україні, вів у соцмережах листування з Дарʼєю Треповою і давав їй вказівки щодо підготовки теракту в Петербурзі. «Згодом Трепова принесла до кафе на зустріч із Фоміним (Татарським) статуетку, начинену вибухівкою. Стався вибух, що спричинив загибель кореспондента», – ідеться у пресрелізі російського відомства.

Раніше у кримінальній справі про загибель Татарського також було оголошено в розшук громадянина України Юрія Денисова. Дарʼю Трепову затримали через добу після вибуху.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще десятки людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

Читайте також: Вибухова винагорода. Хто і чому міг вбити Владлена Татарського?

Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Про затримання Трепової стало відомо 3 квітня.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.