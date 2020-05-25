У поліції створили «таємний департамент» – активісти

У поліції створили «таємний департамент», повідомила Національна поліція України у відповідь на запит громадської організації «Центр протидії корупції».

Назва нового підрозділу – Департамент захисту інтересів суспільства і держави.

«Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються», – заявили активісти.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін цікавиться, як громадяни можуть дізнатися, що таке «інтереси суспільства та держави».

«Це може бути все, що заманеться [голові МВС Арсену] Авакову. Тому цілком ймовірно, що поліція вирішила продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу. За нашою інформацією, цей департамент успадкував функції економічного, але покриватиметься за ширмою «службової інформації», – каже Шабунін.

У вересні 2019 року у межах боротьби з незаконним втручанням правоохоронців у діяльність бізнесу уряд ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції. Натомість влада планує створити єдиний орган для економічних розслідувань.