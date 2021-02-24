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24 лютого 2021, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Всесвітньо відомий гольфіст Тайґер Вудс серйозно травмував обидві ноги у ДТП в Каліфорнії

Тайґера Вудса вже прооперували

Чемпіон з гольфу, американець Тайґер Вудс зазнав серйозних травм обох ніг в результаті автомобільної аварії в Лос-Анджелесі, повідомила влада Каліфорнії 23 лютого.

За повідомленнями, 45-річного Вудса довелося витягувати із перекинутого авто через лобове скло після аварії, що сталася близько 7-ї ранку за місцевим часом.

Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Вільянуева заявив на прес-конференції, що Вудс був в машині сам, його позашляховик рухався «зі швидкістю, що перевищує норму». Причини аварії з’ясовують правоохоронці. Вільянуева сказав, що Вудс був при тямі на момент аварії, міг спілкуватися зі співробітниками екстреної служби, які прибули на місце події. Його госпіталізували у тяжкому стані, він вже переніс операцію.

Автомобіль Тайґера Вудса на місці аварії, Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США, 23 лютого 2021 року
Автомобіль Тайґера Вудса на місці аварії, Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США, 23 лютого 2021 року

Вудс був у Лос-Анджелесі на щорічному турнірі, який він спонсорує, з участю знаменитостей зі світу спорту та розваг.

Тайґер Вудс займав перше місце в світовому гольф-рейтингу протягом рекордних 683 тижнів, вигравши 14 великих чемпіонських титулів в період з 1997 по 2008 рік. У 2019 році він став 15-разовим переможцем турнірів «Мейджор» (друге місце в історії слідом за Джеком Ніклаусом з 18-ма перемогами).

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